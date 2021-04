Abiprüfung am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen in bis zu 18 Räumen

Sangerhausen

Vor dem Hintergrund der Corona-Beschränkungen finden die schriftlichen Abiturprüfungen am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen in diesem Jahr unter noch außergewöhnlicheren Bedingungen statt als 2020. In dieser und der kommenden Woche schreiben die Prüflinge in Vierer- und Fünfergruppen, die auf bis zu 18 Klassenräume verteilt sind. Dank dieser geringen Belegung können die Abiturienten am Platz die Maske ablegen. Allerdings werden dadurch auch deutlich mehr Lehrer für die Prüfungsaufsicht gebraucht. An Tagen mit besonders vielen Teilnehmern - wie bei der Deutsch-Prüfung am kommenden Freitag, die in Räumen stattfindet - sind insgesamt 36 Aufsichtskräfte im Einsatz.

Denn auch die Flure und Toiletten werden überwacht, um Betrugsversuche auszuschließen. Der Präsenzunterricht der 11. Klassen, die als Abschlussklassen von der Schulschließung ausgenommen sind, kann deshalb nicht an allen Tagen an der Schule stattfinden. Alle anderen Klassenstufen werden zurzeit ohnehin im Distanzunterricht beschult. In dieser Woche wurden und werden landesweit die Abi-Prüfungen in Geschichte, Russisch, Spanisch, Latein, Französisch und Deutsch geschrieben. Nächste Woche folgen von Montag bis Freitag Physik, Mathe, Chemie, Biologie und Englisch. Abiturienten müssen aus den Fächern Deutsch, Mathe, eine Fremdsprache, eine Naturwissenschaft und Geschichte vier Fächer als schriftliche Prüfung absolvieren. An den Sekundarschulen wurde am Dienstag die Abschlussprüfung in Deutsch geschrieben, am Donnerstag folgt Englisch und am kommenden Montag Mathe.

Für den Landkreis Mansfeld-Südharz hat das Sozialministerium am Dienstag 42 neue Fälle von bestätigten Corona-Infektionen gemeldet. Die Inzidenz der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt aktuell bei 204,5. Laut Ministerium vermeldet man ab sofort den tagaktuellen Stand des Robert-Koch-Instituts von 0 Uhr. (mz/Grit Pommer)