Mit drei Sattelaufliegern und einem Ladekran wird das Riesenrad in Sangerhausen ankommen. Deshalb kommt es in der Innenstadt bereits ab Montag zu Sperrungen.

Volksfest in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ. - Langsam, aber sicher läuft der Countdown für das Kobermännchenfest in Sangerhausen, das am übernächsten Wochenende (31. August bis 1. September) gefeiert wird. Demnächst beginnen die Aufbauarbeiten für den Rummel an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße.