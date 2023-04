Regelmäßige Messungen an der Kirche gehen weiter. Was dabei bisher herausgekommen ist.

Kirchturm in Sangerhausen steht schief

Diplom-Geophysiker Eckhard Lindenau beim Vermessen an der St. Jacobikirche in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ - Was macht der schiefe Jacob? Neigt er sich weiter? Steht er noch sicher? Mit diesen Fragen beschäftigen sich seit mehr als vier Jahren die Terra Data GmbH in Sangerhausen und der Studiengang Digitale Denkmaltechnologien an der Hochschule Coburg.