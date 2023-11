Enkeltrick und Schockanrufe 83-Jährige um Geld betrogen - Polizei in Mansfeld-Südharz warnt vor Abzocke mit Online-Banking

Wieder ist es in Mansfeld-Südharz passiert, dass ein älterer Mensch per Telefon um viel Geld gebracht wurde. Die Polizei warnt vor Betrügern am Telefon: „Niemals persönliche Daten herausgeben.“