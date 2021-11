Sangerhausen/MZ - In der Oberröblinger Straße in Sangerhausen ist am Mittwochnachmittag ein Pkw frontal gegen eine Hauswand geprallt. Der 80-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in ein Klinik gebracht. Der Senior war vermutlich von einem Einsatz von Rettungsdienst und Polizei irritiert, der auf Höhe der Unfallstelle in ganz anderer Angelegenheit bereits lief.