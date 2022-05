80 Gewichtheber messen sich beim „Internationalen Hartdisc Cup“ in Sangerhausen

Das Internationale Turnier in Sangerhausen war eine rundum gelungene Angelegenheit. Warum Chef-Organisator Peter Nolte doch nicht ganz glücklich ist.

Marije Groen aus den Niederlanden zählte zu den Gewichtheberinnen, die in Sangerhausen an den Start gingen.

Sangerhausen/MZ - Am Sonntag gegen 17.30 Uhr war alles geschafft. Zu diesem Zeitpunkt war die vierte Auflage des „Internationalen Hartdisc Cup“ im Gewichtheben auch für Peter Nolte Geschichte, die letzten Spuren eines eindrucksvollen Wettkampfes in der Sporthalle der Grundschule Othal in Sangerhausen waren nicht mehr zu sehen. Der Vereinsvorsitzende des FAC Sangerhausen konnte tief durchatmen. Und ein erstes Fazit ziehen.