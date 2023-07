Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - Eine wertvolle Fracht hat der Kreisanglerverein Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) beim Landesverband in Halle abgeholt: 100 Kilogramm Jungaale. „Die meisten haben wir sofort in die Helme und einen Teil in andere Pachtgewässer in Allstedt, Berga und Sangerhausen eingesetzt“, sagt Gerhard Jarosz, der Vorsitzende des Kreisanglervereins Sangerhausen. „Rund 8.000 Tiere insgesamt.“ Die Gewässer habe man anhand einer exakten Analyse ausgewählt, Grundlage sei ein jährlicher „Besatzplan“, wie es korrekt heißt. Bezahlt haben es die Vereinsmitglieder, über den Preis wahren sie Stillschweigen. Doch ohne solche Besatzmaßnahmen gäbe es kaum noch Aale in den hiesigen Gewässern, die Bestände gehen seit Jahren immer weiter zurück.