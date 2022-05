739 ukrainische Flüchtlinge bislang in Mansfeld-Südharz angekommen

Wer bei der Unterbringung hilft und was mit der angedachten Unterkunft in Eisleben passiert.

Sangerhausen/MZ - Über drei Monate ist der Einmarsch russischer Soldaten in die Ukraine her. Viele Flüchtlinge haben seither das Land verlassen, einige davon haben auch im Landkreis Mansfeld-Südharz eine Bleibe gefunden. „Seit dem 24. Februar wurden 739 ukrainische Flüchtlinge über die Ausländerbehörde registriert“, sagt Kreissprecherin Michaela Heilek auf MZ-Anfrage. Damit ist der ganz große Ansturm, den einige erwartet hatten, bislang ausgeblieben. Heruntergerechnet haben seien durchschnittlich rund 57 Flüchtlinge pro Woche in Mansfeld-Südharz angekommen. Allerdings geht man davon aus, dass auch viele Flüchtlinge direkt bei Privatleuten unterkommen und sich erst gar nicht melden - und damit in den Statistiken nicht auftauchen.