71-jähriger Fahrradfahrer stirbt nach Kollision mit Pkw nahe Riestedt

Riestedt/Emseloh - Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch ein 71-jähriger Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben war der Mann, der aus einem Allstedter Ortsteil stammt, kurz vor 13 Uhr an der Kreuzung der Bundesstraße 86 und der Landesstraße 151 bei Riestedt mit einem Auto kollidiert. Der Pkw soll aus Richtung Annarode, der Radfahrer mit seinem Pedelec aus Richtung Emseloh gekommen sein. Ein herbeigerufener Notarzt versuchte, den Rentner noch wiederzubeleben, was nicht gelang. Der Mann erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Kreuzung war teilweise gesperrt. Die Polizei ist nun dabei, die genaue Ursache des Unfalls zu ermitteln. (mz)