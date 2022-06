68-Jähriger Motorradfahrer auf der A 71 bei Allstedt gestürzt

Allstedt/MZ

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der A 71 am Übergang zur A 38 Richtung Göttingen gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei wurde der 68-Jährige, der nicht aus der Region stammt, mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Nordhausen gebracht. An diesem Unfal war niemand weiter beteiligt. Gesperrt werden musste die Autobahn nicht.