„Entdecke deinen Beruf“ 65 Aussteller boten den Jugendlichen in Sangerhausen einen Einblick in die Berufswelt

Zahlreiche Mädchen und Jungen haben sich an dem Info-Tag in der Sangerhäuser Berufsschule über verschiedene Berufsfelder informiert. 65 Aussteller waren anwesend und haben einen einen Einblick in ihren Alltag geboten.