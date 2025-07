Bei dem Zusammenstoß eines Motorades mit einem Pkw an der Bundesstraße 86 bei Sangerhausen ist eine Frau nahe der Auffahrt zur Autobahn 38 schwer verletzt worden.

64-jährige Motorrad-Beifahrerin bei Unfall in Sangerhausen schwer verletzt

Sangerhausen. - Bei einem Unfall an der Kreuzung von Erfurter Straße und Bundesstraße 86 nahe der Auffahrt zur A38 in Sangerhausen-Süd ist am Samstagabend gegen 18 Uhr die Beifahrerin auf einem Motorrad schwer verletzt worden. Das Motorrad war mit einem Pkw zusammengestoßen.

Nach dem Unfall wurde per Sirene die Freiwillige Feuerwehr alarmiert, denn zunächst war auch der Notarzt per Rettungshubschrauber angefordert worden. Die Feuerwehr sollte die Landung vor Ort absichern. Der Helikopter konnte dann aber schon auf dem Anflug wieder abdrehen, weil das Notarztfahrzeug die Unfallstelle bereits erreicht hatte.

Die 64-jährige Verletzte aus dem Salzlandkreis hatte als Beifahrerin auf dem Motorrad gesessen. Sie wurde in eine Klinik gebracht.