60 bis 80 Hektar Wald stehen in Flammen

Ein Großaufgebot an Feuerwehren ist in Schwenda vor Ort.

Schwenda - Die riesige Rauchwolke war selbst auf der Südharz-Autobahn zu sehen: Ein großer Waldbrand südlich des Auerbergs hält seit Samstagnachmittag die Feuerwehren der Region in Atem. Das Feuer war nach 13 Uhr bemerkt worden. Etwa 150 Einsatzkräfte aus Mansfeld-Südharz, dem Harzkreis und dem Landkreis Nordhausen (Thüringen) versuchen, mit einem Großaufgebot an etwa 25 Löschfahrzeugen die Flammen zu löschen. Die waren in einem trockenen Fichtenbestand ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, da sich der Brandort in einem unwegsamen Gelände befindet. Frank Reinhardt, der Gemeindewehrleiter von Südharz, der den Einsatz leitet, schätzt, dass etwa 60 bis 80 Hektar Wald betroffen sind.