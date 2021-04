58 neue Corona-Fälle wurden in Mansfeld-Südharz gemeldet

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Rund 80 Prozent der über 80-Jährigen im Landkreis Mansfeld-Südharz, die einen Termin in einem Impfzentrum bekommen wollten, haben bereits eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das sagte Kreissprecherin Michaela Heilek auf Nachfrage. Nicht mit eingerechnet seien dabei allerdings Menschen, die zum Beispiel schon von ihrem Hausarzt geimpft wurden. In den vergangenen Tagen hatten sich immer wieder Menschen dieser Altersgruppe an die MZ gewandt und sich darüber beklagt, im Internet oder per Telefon noch keinen Impftermin vereinbaren zu können. „Wir gehen davon aus, dass diese Altersgruppe im Impfzentrum in Sangerhausen oder in den Gemeinden bis Mitte Mai einen Termin hat“, sagte Heilek.

Dass es für die über 80-Jährigen im Landkreis bislang noch nicht so schnell wie anderswo vorangeht, hat mehrere Gründe. Vor allem liege das auch daran, dass es im Landkreis einfach mehr Menschen in dieser Altersgruppe gebe als in anderen Regionen, erklärt Kreissprecherin Heilek. Zudem sei es durchaus aufwendig, die ganzen Termine zu koordinieren, ganz zu schweigen von den Einsätzen der Impfteams, die in den einzelnen Gemeinden impfen. Dass es grundsätzlich auch zu wenig Impfstoff gibt, kommt dabei wohl noch erschwerend dazu.

Apotheken in Mansfeld-Südharz bieten kostenfreie Schnelltests an

Acht Apotheken im Landkreis bieten mittlerweile kostenfreie Schnelltests an: Die Mohren-, Glückauf- und Helpide-Apotheke in Eisleben sowie die Flora-Apotheke im Eisleber Ortsteil Hedersleben. Auch in der Hirsch-Apotheke in Stolberg und in der Bären-, Glückauf- und Rosen-Apotheke in Sangerhausen kann man sich kostenlos testen lassen. In Hettstedt bieten der Arbeiter-Samariter-Bund (Carl-Christian-Agthe-Straße 25, Montag bis Freitag 8 bis 15 Uhr geöffnet, Anmeldung in diesem Zeitraum nicht nötig) und das Kolpingwerk (Montag bis Donnerstag, 10 bis 16 Uhr, Terminabsprache nötig) Tests an. Zudem sind kostenlose Schnelltests auch in der Fieberambulanz und bei Hausärzten möglich. Auch hier müssen Termine gemacht werden.

Am Mittwoch unterdessen vermeldete das Landesamt für Verbraucherschutz 58 neue Fälle in Mansfeld-Südharz und damit einen deutlichen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz auf 226,76. (mz/Joel Stubert)