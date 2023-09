Ein ganzes Bündel an Maßnahmen - in Verbindung mit dem 500-jährigen Bauernkriegsjubiläum - hat die Wählergruppe Freiwillige Feuerwehren als Beschlussvorlage in den Stadtrat eingebracht. Darunter auch Baumaßnahmen.

Allstedt/MZ - Es wäre ein touristisches Großprojekt: In Vorbereitung auf das 500-jährige Bauernkriegsjubiläum sollen in Allstedt der Müntzer-Rundweg in der Stadt ertüchtigt sowie im Dom und im Ratskeller multimediale Ausstellungen installiert werden. Das jedenfalls sieht eine Beschlussvorlage vor, die die Fraktion der Wählergruppe Freiwillige Feuerwehren (WG FFw) am kommenden Montag in den Stadtrat einbringt.