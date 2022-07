500.000 Euro Strafe droht - Keine Einigung im Streit um beklebte Schaufenster in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Im Streit um die beklebten Schaufenster eines Brautmodegeschäfts in Sangerhausen ist weiter keine einvernehmliche Lösung in Sicht. „Auch ein zweites Gespräch in der Kreisverwaltung hat zu keiner Einigung geführt“, sagte Inhaberin Petra Sywall der MZ. Die Behörde stehe weiter auf dem Standpunkt, dass es sich bei den drei seit dem Jahr 2013 beklebten Schaufenstern um Werbeanlagen handele. Da diese jeweils größer als ein Quadratmeter seien, müssten sie genehmigt werden.

