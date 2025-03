41-Jähriger in Katharinenrieth mit Bierglas schwer verletzt

Katharinenrieth. - Unschönes Ende der Karnevalsveranstaltung in Katharinenrieth: Am frühen Sonntagmorgen ist bei der Feier im großen Festzelt ein Mann schwer im Gesicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 41-Jährigen in eine Klinik nach Halle.

Die Polizei befragte die Anwesenden. Nach den Aussagen vor Ort sei bislang bekannt, dass der Mann etwa kurz nach 1 Uhr morgens auf der Tanzfläche von einem anderen Gast mit einem Glas geschlagen worden war, heißt es von der Polizeiinspektion Halle. Die bisherigen Ermittlungen deuten auf einen konkreten Tatverdächtigen hin. Die aufgenommenen Ermittlungen dauern aber noch an. Deshalb machte die Polizei am Sonntag noch keine näheren Angaben zu dem mutmaßlichen Täter.

Bei der Karnevalsveranstaltung in Katharinenrieth feierten am Samstag Gäste aus der gesamten Region. Besucher kamen auch aus Sangerhausen und dem benachbarten Kyffhäuserkreis.