Sangerhausen/MZ - Die Polizei hat am Dienstagabend in der Wilhelm-Koenen-Straße in Sangerhausen einen Autofahrer ertappt, der unter Drogen stand. Ein Schnelltest reagierte positiv bei dem 38-Jährigen. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht. Es folgte eine Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde untersagt.