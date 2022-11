34-Jähriger wirft Fahrrad nach Polizisten und schlägt um sich

Beamte müssen Angetrunkenen in der Nacht zu Freitag fesseln. Er war aufgefallen, weil er ohne Licht unterwegs war und in Schlangenlinien fuhr

Hackpfüffel - Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei gegen einen 34 Jahre alten Radfahrer. Der sollte laut Polizeiangaben am frühen Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr in Hackpfüffel einer Verkehrskontrolle und einem Atemtest unterzogen werden, weil er in Schlangenlinien und ohne Licht fuhr.