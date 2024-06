Gewalttat in Brücken 34-Jähriger mit Messer niedergestochen - Mutmaßlicher Täter könnte glimpflich davon kommen

Prozess am Landgericht Halle: Zu Himmelfahrt 2022 wurde ein Mann in Brücken mit einem Küchenmesser lebensbedrohlich verletzt. Noch heute leidet er an den Folgen. Der mutmaßliche Täter könnte trotzdem glimpflich davon kommen.