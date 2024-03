Gutes Essen, gute Musik, Ballkleid und Jeans und was in 30 Jahren Sportlerball im Landkreis am Rande sonst noch so auffiel.

30 Jahren Sportlerball in Mansfeld-Südharz: Was am Rande sonst noch so auffiel

Sangerhausen/MZ. - Wer zum Sportlerball ging, der freute sich aufs Büfett. Ob er das nun zugab oder auch nicht. Jahrelang war das für sich genommen schon ein sportlicher Wettstreit. Gewissermaßen. Denn so ein bisschen buhlten die einzelnen Gastronomen, die ihre Leckereien hinter den Toren in der Mammuthalle aufbauten, ja auch um die Gunst des Publikums.

Über viele Jahre waren es fünf Gastronomen, die sich richtig ins Zeug leckten. Die Teams vom Oberröblinger „Löwen“, von den Gaststätten „Freundschaft“, „Ratskeller“ und „Panorama“ gehörten zu den Stammanbietern, aber auch der Ratskeller Gerbstedt, die Volksküche und Manni’s Lou.

Später sorgte dann auch die Mannschaft von Deckerts aus Eisleben für zufriedene Ballgäste. Tradition hatte es auch, dass es zu vorgerückter Stunde ein Kuchenbüfett gab, das keine Wünsche offen ließ, und der Kaffee in Strömen floss.

Ehrung der Sportler wird mit Spannung erwartet

Die Zeremonie der Sportlerehrung nahm natürlich immer eine ganz Menge Zeit in Anspruch. Zumal es bis vor wenigen Jahren auch noch so war, dass einerseits die Erwachsnen ihre Besten kürten, aber auch im Nachwuchsbereich die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres geehrt wurden.

Da es aber den Organisatoren über Jahre gelang, das Abstimmungsergebnis als großes Geheimnis zu hüten, war für ausreichend Spannung auf dem Ballsaal gesorgt. Und die Geehrten freuten sich über teils tolle Geschenke neben Pokalen und Urkunden.

Die zahlreichen Sponsoren ließen sich da wirklich nicht lumpen. Reisegutscheine, Gutscheine für einen gemeinschaftlichen Grillabend, hochwertiges Sportequipment – da gab es schon eine Menge, dass den Sportlern in ihrem Alltag auch weiterhalf.

Auszeichnung mit dem goldenen Mammut

Aber auch die Ballgäste konnte etwas gewinnen. In der Tombola, die über viele Jahre durchgeführt wurde, steckten stets attraktive Preise.

Während man sich mit seinen Gewinnnummern im Laufe des Abends am Preistisch seine Handtücher, Bälle, auch das eine oder andere elektrische Kleingerät abholen konnte, wartete auf einige Inhaber von besonderen Gewinnnummern noch die große Tombolapreisübergabe am späten Abend. Da wurden schicke Möbel, Fahrräder oder Kühlschränke überreicht. Da hatte sich der Griff in den Lostopf wirklich gelohnt.

Und der Sportlerball wäre nicht der Sportlerball, wenn es nicht vor allem auch immer wieder um das Ehrenamt gegangen wäre. Um die vielen, vielen Trainer und Übungsleiter, Vereinsvorstände usw., ohne die der Breitensport niemals funktionieren würde – sie erhielten quasi auf dem Sportlerball ihre eigene Rubrik und wurden Jahr für Jahr geehrt.

Und schließlich vergaß man auch nicht, dass quasi ohne Moos nix los ist. Die Sponsoren sind auch im Breitensport schon so extrem wichtig, die Vereine allein können das finanziell nicht am Laufen halten. Und so gibt es Jahr für Jahr einen Unterstützer, der mit dem goldenen Mammut ausgezeichnet wird.

Outfit für den Ball war ein Thema

In den ersten Jahren war das Balloutfit ein großes Thema. Nicht für den Nachwuchs, der darauf getrimmt war, im Sportoutfit zu kommen. Aber für alle anderen. Der Dresscode wurde über die Jahre legerer, die ganz große Ballrobe trägt schließlich niemand mehr, aber schick macht man sich trotzdem. Das kann man aber auch mit einer schicken Jeans und einem modischen Hemd...

Da es in Sangerhausen durchaus nicht so viele Möglichkeiten gibt, das Tanzbein zu schwingen, nutzten viele dafür über Jahre immer wieder den Sportlerballabend. „Rena und Band“, „Joe Eimer und die Skrupellosen“, „Atemlos“.

Zwischen Sportlerehrung, Büfett und Tanzabend gab es Jahr für Jahr auch immer tolle Darbietungen: Ein Stimmenimitator war da, tolle Tänzer, Rollschuhakrobaten.

Und zu guter Letzt darf man anlässlich eines solchen kleinen Jubiläums auch eine ganz besondere Kategorie erfinden: die Stimmungsmacher des Sportlerballs. Gute gelaunt waren immer alle, aber es gibt eine Truppe, die Jahr für Jahr den Saal rockte: die Keglerinnen des VfB Sangerhausen. Danke dafür…