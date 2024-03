Sangerhausen/MZ. - Es sind jeweils um die 150 nominierte Sportler pro Kategorie, die es in den vergangenen 30 Jahren auf den MZ-Stimmzettel geschafft haben. In den ersten Jahren wurde zeitgleich auch über den Nachwuchs abgestimmt. Viele Sportlerinnen und Sportler standen nicht nur einmal auf dem Stimmzettel und haben es auch mehrfach aufs Siegerpodest geschafft. Alles in allem waren es rund 600 Nominierte in den letzten 30 Jahren.

Abstimmung am Fließband

In den ersten Jahren trieb die Abstimmung in den Vereinen allerdings Blüten. Mit dem Abstand darf man das getrost auch so erwähnen. Denn die in der Zeitung abgedruckten Stimmzettel wurden - weil es damals die Bedingungen zuließen - kopiert, was das Zeug hält.

Gar eigene Stimmzettel wurden angefertigt, bergeweise ausgefüllt und in der Lokalredaktion oder beim Kreissportbund abgegeben. Das war den Organisatoren doch irgendwann zu viel. Auch mit dem Wissen, dass die Anzahl der Teilnehmer an der Abstimmung gravierend sinken würde, verbot man nach einigen Jahren die Kopien völlig.

Zum Thema:30 Jahren Sportlerball in Mansfeld-Südharz: Was am Rande sonst noch so auffiel

Und als irgendwann das Online-Voting möglich war, musste man auch erst mal lernen. Anfangs konnte nämlich von einer einzelnen Person quasi am Fließband abgestimmt werden, das war technisch möglich, also gestattet.

Auch dem hat man inzwischen einen Riegel vorgeschoben. Letztendlich aber passierte das alles im Namen des Sports… Denn das war überhaupt der Sinn der ganzen Sache in all den Jahren. Der Erlös des Sportlerballs kam immer wieder den Vereinen zugute.

Vielen stimmen für ihre Sportler ab

Die erste Sportler des Jahres im Altkreis Sangerhausen wurden für das Jahr 1992 gekürt und 1993 geehrt. Nach dem, was die MZ damals schrieb, nahmen Hunderte sportbegeisterte Sangerhäuser an der ersten Abstimmung teil, um ihren Favoriten auf den Sockel zu heben, der ihm nach Publikumsmeinung gebührte.

Zum Thema:Ein Blick auf die 30-jährige Geschichte des Sportlerballes in Sangerhausen und im Mansfelder Land

Die ersten Nachwuchsgewinner: Gewichtheberin Sandra Brattge, Boxer Nick Lauer und die geräteturnenden Knirpse vom Athletischen Sportverein Sangerhausen. Die ersten erwachsenen Sieger: Keglerin Roswitha Vogelgesang, Boxer Silvio Steinbrück und die Rollhockey-Spieler aus Allstedt.

Gruppenbild mit den Siegern

Noch etwas ist auffällig, wenn man sich in den Annalen des Sportlerballs umtut. Es ging fast immer auch majestätisch zu, denn die amtierende Rosenkönigin von Sangerhausen war natürlich immer mit von der Partie, um den Sportlern zu gratulieren und Küsschen zu verteilen.

Auch interessant: 30 Jahren Sportlerball in Mansfeld-Südharz: Welche prominenten Sportler sich dort die Ehre gaben

Und ganz zum Schluss noch etwas Fotografisches. Es gehörte ja immer dazu, auch ein Gruppenbild mit allen Siegern, Platzierten, mit den Sponsoren und den Ehrengästen zu schießen. Gar kein leichtes Unterfangen in einem Ballsaal, der nicht gerade gut beleuchtet ist.

Es soll, so erzählen sich die, die Jahr für Jahr versucht haben, ein solches Gruppenfoto zu inszenieren, nicht eine Aufnahme dabei sein, in der alle Sportler wirklich in die Kamera schauen. So ist es nun einmal: Bei 30 Jahre Sportlerball gibt es eben auch Dinge, die man vernachlässigen kann…