3,16 Millionen Euro für die Straßen in Mansfeld-Südharz - So soll es eingesetzt werden

3,16 Millionen Euro erhält der Kreis vom Land. Auf 21 Straßenbaumaßnahmen soll das Geld verteilt werden. Auch einige Planungsleistungen können so vorgezogen werden.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Nun ist das Geld da. Die bereits im Mai angekündigten 3,16 Millionen Euro vom Land für Straßenbaumaßnahmen im Landkreis sind am Mittwoch an den Landkreis ausgezahlt worden. Insgesamt zahlte das Land an alle Kreise und kreisfreien Städte 60 Millionen Euro und staffelte das Geld anhand der Straßenlängen.