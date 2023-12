Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Das sollte wohl ein besonders preiswerter Weihnachtseinkauf werden: In einem Discounter in Sangerhausen hat am späten Samstagnachmittag ein 29-jähriger Mann Waren im Wert von über 255 Euro nicht bezahlt und den Markt verlassen. Wie die Polizei mitteilt, konnte er auf dem Parkplatz gestellt werden und gab daraufhin die Waren zurück. Der 29-Jährige erhielt ein Hausverbot. Außerdem wird wegen des Ladendiebstahls gegen ihn ermittelt.