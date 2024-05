Sangerhausen/MZ. - In der Straße am Brandrain in Sangerhausen wollten Polizeibeamte am Dienstag gegen 15 Uhr einen Pkw im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrer flüchtete jedoch vor den Beamten mit überhöhter Geschwindigkeit, war von der Polizei zu erfahren.

Bei einer Suche im Bereich wurden das Fahrzeug und sein 28-jähriger Fahrer angetroffen. Er war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen den Sangerhäuser wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.