Sangerhausen/MZ - An einem Auffahrunfall in der Erfurter Straße in Sangerhausen waren am Sonntagabend drei Autos beteiligt. Eine 28-jährige Autofahrerin wurde dabei laut Polizei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden, heißt es weiter aus dem Revier.