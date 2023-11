Sangerhausen/MZ. - Am Donnerstagmorgen hat die Polizei in Sangerhausen einen per Haftbefehl gesuchten 26-Jährigen angetroffen. Dieser versuchte zu fliehen, konnte aber in der Grauengasse gestellt werden. Gegen die Verhaftung wehrte sich der Gesuchte heftig, so die Polizei. Nach kurzer medizinischer Versorgung wurde er einem Richter vorgeführt und anschließend in eine JVA überführt.