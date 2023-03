Zweiter Floh- und Handmademarkt in Beyernaumburg steigt

Beyernaumburg/MZ - Die Premiere gab’s im Herbst vergangenen Jahres. Und die war so erfolgreich, dass in Beyernaumburg am 1. April der zweite Floh- und Handmademarkt folgen soll. Von 10 bis 14 Uhr werden dann im Dorfgemeinschaftshaus wieder die verschiedensten Anbieter ihre Stände aufstellen. „Insgesamt 26 Aussteller haben sich angemeldet“, sagt Doreen Sielaff.