22-Jähriger Sangerhäuser nach Festnahme in psychiatrische Klinik eingewiesen

Sangerhausen/MZ - Am Montagabend ist die Polizei wegen eines Streits zwischen Lebensgefährten in Sangerhausen gerufen worden. Der 22-jährige Beschuldigte widersetzte sich dabei dem ausgesprochenen Verweis, beleidigte die Beamten und musste schließlich gefesselt werden. Der jugendliche Sangerhäuser wurde wegen seines gesundheitlichen Zustandes in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wo er die Mitarbeiter rassistisch beleidigte, so die Polizei.