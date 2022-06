200 Teilnehmer bei Demonstration gegen Lockdown in Sangerhausen erwartet

Das Rathaus in Sangerhausen

Sangerhausen - Nur vier Tage nach der Eskalation rund um einen Corona-Spaziergang in Sangerhausen, wird es am Freitag in der Rosenstadt erneut eine Demonstration geben. Kreissprecher Uwe Gajowski bestätigte auf Anfrage die Anmeldung eines Stillen Protests gegen den Lockdown auf dem Marktplatz, der zwischen 18 und 20 Uhr stattfinden soll. „Die Organisatorin rechnet dabei mit rund 200 Teilnehmern“, sagte Gajowski. Es seien zudem ein Lautsprecherwagen und ein Lautsprecher angemeldet. Dies deutet darauf hin, dass es doch Redebeiträge geben wird.