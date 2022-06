20 Kilometer lange Umleitung: Warum wird in Wippra keine Behelfsbrücke errichtet?

Die Bauarbeiten an zwei Brücken sorgen ein Jahr lang für Probleme in Wippra. Welche Lösung für die Feuerwehr gefunden wurde und welche Probleme noch gelöst werden müssen.

Blick auf die beiden maroden Brücken in Wippra

Wippra/MZ - Für die Einwohner des Sangerhäuser Ortsteils Wippra und ihre Gäste beginnt am 20. Oktober eine schwierige Zeit. Sie müssen ein Jahr lang mit der Kirche ums Dorf fahren, denn der Ort wird zweigeteilt. Grund ist der über zwei Millionen Euro teure Neubau der beiden direkt aneinandergrenzenden Brücken, die mitten im Ort über den Mühlbach und die Wipper führen. Wer während der Bauarbeiten von der einen Flussseite auf die andere will, muss mit dem Auto einen etwa 20 Kilometer langen Umweg über die B 242 in Kauf nehmen oder aber laufen und eine der Fußgängerbrücken im Ort nutzen.