20-Jährige mit unversichertem E-Scooter in Oberröblingen unterwegs

Oberröblingen/MZ. - Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag in der Sangerhäuser Straße in Oberröblingen ist eine Fahrerin eines E-Scooters überprüft worden. Dabei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die 20-Jährige durfte ihre Fahrt nicht fortsetzen.