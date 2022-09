192 Kunden beteiligen sich an Musterklage gegen die Sparkasse Mansfeld-Südharz

Verfahren um die Verzinsung von Prämiensparverträgen in Mansfeld-Südharz hat begonnen. Sparkasse will die Sache schnell vom Tisch haben.

Sangerhausen/MZ - Wie viel Zinsen muss die Sparkasse Mansfeld-Südharz an Kunden nachzahlen, die bei ihr oder bei einem ihrer Vorgängerinstitute einen Vertrag im Rahmen des so genannten Prämiensparens abgeschlossen haben? Diese Frage wird seit dieser Woche vor dem Oberlandesgericht in Naumburg geklärt.