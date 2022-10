Tanzen und Spenden in Sangerhausen 18. Rosenball in Sangerhausen - Eine rauschende Ballnacht mit Wiener Walzer und Wohltätigkeit (mit Video)

Beim 18. Sangerhäuser Rosenball trafen sich Prominente, Künstler und ganz einfach tanzbegeisterte Bürger, um sich dem klassischen Tanz hinzugeben. Zahlreiche Gäste feierten in der Mammuthalle bis tief in die Nacht. Ein Überblick in Fotos und einem Video.