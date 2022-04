16-Jähriger beim Diebstahl von Kopfhörern in Sangerhausen auf frischer Tat ertappt

Ein 16-Jähriger wollte Kopfhörer aus einem Elektronikmarkt in Sangerhausen stehlen. Zeugen bemerkten jedoch den Vorfall.

Symbolbild - Ein 16-jähriger Ladendieb wurde in Sangerhausen erwischt.

Sangerhausen/MZ - Ein 16-Jähriger wollte am Donnerstagnachmittag in einem Elektronikmarkt Kopfhörer im Gesamtwert von 600 Euro stehlen. Dafür hatte er eigens seine Tasche so präpariert, dass die Alarmauslösung umgegangen werden kann.

Zeugen bemerkten jedoch die Tat. Der junge Mann wurde zur Klärung der Identität der Polizei übergeben.