Sangerhausen/MZ - Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend in der Göpenstraße in Sangerhausen haben Polizeibeamte einen Pkw mit Wolfsburger Kennzeichen kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich zu jung war für eine Fahrerlaubnis. Gegen den 16-Jährigen und den Halter des Fahrzeuges wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.