150 Jahre Familienbetrieb: Ein Blick auf die Geschichte der Allstedter Firma Wiegand-Buchmann

Die Firma Wiegand-Buchmann in Allstedt feiert am Montag ein großes Jubiläum. Zwei Weltkriege, Sozialismus und Corona hat das Unternehmen überstanden. Jetzt kämpft es mit den weltweiten Lieferproblemen.

Allstedt/MZ - Wenn man in den Laden kommt, hat man sofort diesen charakteristischen Geruch in der Nase - Reifengummi. In einem Regal sind sie wohlgeordnet aufgehängt, die Fahrradreifen in allen Größen und Breiten. Gleich gegenüber stehen Farb- und Lackfläschchen und -dosen aufgereiht, exakt sortiert nach Herstellern und Farbnummern. Nebenan lagern Ersatzteile, Werkzeug und schnittige Fahrradhelme.