15-Jähriger betrunken auf dem Rad unterwegs

Sangerhausen/MZ - Er ist 15 und die Polizei stellte bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,3 Promille fest, nachdem sie den Jugendliche am Freitagabend in Sangerhausen Südwest kontrolliert hatten. Er war mit dem Fahrrad in der Karl-Liebknecht-Straße unterwegs.

Aufgrund der Umstände sei eine Blutprobenentnahme angeordnet worden, die wurde bei dem 15-Jährigen in der Helios-Klinik Sangerhausen durchgeführt. „Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, ist der Jugendliche an seinen Erziehungsberechtigten übergeben worden“, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle.