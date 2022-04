13-Jährige aus Sangerhausen balanciert in der ARD-Show „Klein gegen Groß"

Charlott Pietsch tritt mit einer Balancier-Wette gegen Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits an.

Sangerhausen/MZ - Samstagabend, beste Sendezeit. Millionen sitzen vor den Bildschirmen. Zu sehen bekommen sie an diesem 8. Januar ein 13-jähriges Talent aus Sangerhausen. Charlott Pietsch tritt in der ARD-Show „Klein gegen Groß“ gegen Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits an.