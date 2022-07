12.180 Euro für Lärmkartierung: Warum im Allstedter Hauptausschuss Zweifel aufkommen

Allstedt/MZ - Im Jahr 2002 hat die Europäische Union ihre Umgebungslärm-Richtlinie verabschiedet. In Ballungsräumen und entlang viel befahrener Strecken müssen so genannte Lärmkarten angefertigt werden, aus denen abzulesen ist, wie viele Menschen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser dort bestimmten Lärmpegeln ausgesetzt sind - damit man erkennt, wo Gegenmaßnahmen nötig sind. Jetzt, 19 Jahre später, kommt das Ganze in Form einer möglichen Zahlungsverpflichtung in Allstedt an - und sorgt prompt für Diskussionen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<