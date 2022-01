Farnstädt/MZ - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 3.45 Uhr in der Mittelstraße von Farnstädt einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Der Automat wurde dabei komplett zerstört, heißt es von der Polizei. Die geht bisher von einem Schaden im mittleren vierstelligen Bereich aus. Durch die Kriminaltechnik sei am Tatort eine Spurensuche und -sicherung erfolgt, heißt es dazu weiter.