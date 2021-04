Wo Schnelltests in Querfurt nun möglich sind

Quefurt - Wer sich am Mittwoch, 28. April, auf dem Parkplatz des Real-Marktes in Querfurt an der Schnellteststation auf das Coronavirus untersuchen lassen wollte, der suchte diese Testmöglichkeit vergeblich. Das mobile Team vom Verein zur sozialen und beruflichen Integration, der vom Landkreis gebeten wurde, dort Bürgerschnelltestungen in Querfurt anzubieten, war nicht vor Ort.

Mobiles Testteam ist ausgefallen

„Leider musste das Testangebot heute kurzfristig durch den Verein wegen Krankheit abgesagt werden“, erklärte Sabine Faulstich, Amtsleiterin Umweltamt und Leiterin für die Umsetzung der Schnellteststrategie des Saalekreises, zu den Gründen. Eine Wiederaufnahme des Angebots sei diese Woche nicht mehr möglich, teilte sie außerdem mit.

Wo kann man sich nun in Querfurt testen lassen? Das fragten sich am Mittwoch nicht wenige Bürger. In der Liste der Arztpraxen führt der Landkreis die Praxis von Frauenärztin Cornelia Schmidt im Oberen Freimarkt 8. Nach vorheriger telefonischer Terminabsprache ist dort ein Schnelltest möglich. Wie Sabine Faulstich berichtete, bieten nunmehr auch der Pflegedienst im Buchenweg 1 und die Burgapotheke in der Nebraer Straße 2 Testungen nach entsprechender Voranmeldung an.

Stationäres Angebot für Schnelltests auf dem Lidl-Parkplatz

Der Landkreis erstellt derzeit die Routenplanung für die Angebote in der nächsten Kalenderwoche. Nach Angaben von Sabine Faulstich wird die Teststation auf dem Real-Parkplatz in Querfurt voraussichtlich nicht mehr notwendig sein. Stattdessen soll es ein stationäres Angebot für Schnelltests auf dem Lidl-Parkplatz in der Merseburger Straße in Querfurt geben.

Für Anfang April war dieses schon angekündigt. Es scheiterte jedoch an der Logistik. Der externe Partner, ein Unternehmen aus Düsseldorf, habe keine Container besorgen können, hieß es damals dazu vom Landkreis. Laut Aussagen des Anbieters sind ab Mitte nächster Woche Testungen in der Merseburger Straße möglich, teilt Sabine Faulstich nun mit.

Eine Übersicht, wo Schnelltests im Saalekreis möglich sind, finden Sie unter: www.saalekreis.de/de/schnelltests-im-saalekreis.html