Weida-Land erstellt Jahresabschlüsse im Eiltempo

Weida-Land/MZ - „Die Kämmerei ist schon an den Jahresabschlüssen für 2021 dran“, berichtete Kay-Uwe Böttcher (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Weida-Land, in der Sitzung des Gemeinderates Nemsdorf-Göhrendorf. Dort waren gerade die geprüften Abschlüsse der Jahre 2016 bis 2020 per Beschluss angenommen und Bürgermeister Jürgen Reh für die Haushaltsdurchführung entlastet worden. Auch in anderen Mitgliedsgemeinden der VG ist dies in den vergangenen Wochen geschehen oder es steht noch an.