Wechsel an der Spitze bei der TSG Gymnasium Querfurt

Ingeborg Vökler war 26 Jahre die Vorsitzende. Nun hat sie den Staffelstab an Olaf Sawatzky übergeben

Ingeborg Vökler und Olaf Sawatzky bei der symbolischen Staffelstabübergabe in der Mehrzweckhalle in Querfurt.

Querfurt/MZ - „Es sind große Fußstapfen, in die ich trete“, sagt der neu gewählte Vorsitzende der TSG Gymnasium Querfurt Olaf Sawatzky. Seine Vorgängerin Ingeborg Vökler habe über viele Jahre eine hervorragende Arbeit gemacht und zurecht mehrere Auszeichnungen für ihr verdienstvolles Engagement, vor allem im Jugendbereich, bekommen. Nach 26 Jahren an der Vereinsspitze stellte die heute 74-Jährige, die bis 2008 Sportlehrerin am Gymnasium Querfurt war, ihren Posten zur Verfügung. Sportlehrer Olaf Sawatzky hat den Staffelstab übernommen.