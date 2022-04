Warum Landwirte aus Liederstädt auf großen Plakaten und in Prospekten von Edeka zu sehen sind

Liederstädt/MZ - Etwa im Geiseltal, in Bad Dürrenberg, Weißenfels, Naumburg, in Leipzig und an der Nordsee wurden die Liederstädter Landwirte Ute und Jan-Friedrich Rohlfing vor kurzem gesichtet - nicht persönlich, sondern auf Großflächenplakaten am Straßenrand und in Werbeprospekten von Edeka.