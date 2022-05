Warum die Blüte für den Obsthof Querfurt ein Lotteriespiel ist

Für die einen sind die Plantagen gerade ein Traum in Weiß. Für den Chef Alexander Müller stehen wichtige Entscheidungen an.

Querfurt/MZ - Ganz in Weiß präsentieren sich derzeit die Obstbaumplantagen des Obsthofes von Alexander Müller in Querfurt. „Es ist eine der schönsten Zeiten im Jahr“, kann sich der Chef tatsächlich auch selber an diesem traumhaften Anblick erfreuen. Zurücklehnen und genießen kann er allerdings nicht, obwohl eine Ernte wie aktuell bei Spargel oder den ersten Folientunnel-Erdbeeren für ihn noch lange kein Thema ist. „Jetzt ist der Saisonstart. Was man bei der Blüte verpasst, dem rennt man das ganze Jahr hinterher“, so der Querfurter.