Viel Trubel am Pfingstwochenende

Bei Vereinen in Orten im südlichen Saalekreis haben am Wochenende schon einige Höhepunkte stattgefunden. Weitere folgen am Montag.

Querfurt/MZ - Traditionelle Bräuche zu Pfingsten prägen viele Gemeinden im südlichen Saalekreis. So organisieren Burschen-, Heimat- und Pfingstvereine am Pfingstwochenende vielfältige und originelle Höhepunkte für Jung und Alt. Ob historisch geprägt, traditionell abgewandelt oder zeitgenössisch angepasst, die Vereine wissen allesamt, wie man Pfingsten richtig feiert. Während in Liederstädt die Burschen in bunten Kostümen durch die Straßen ziehen und laute Musik aus dem Auto schallt, ist der Albersrodaer Pfingstverein auf dem hohen Ross samt Blaskapelle im Kremserwagen unterwegs. So unterschiedlich der Brauch im Saalekreis gefeiert wird, lohnt es sich überall dabei zu sein.