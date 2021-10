Unfall in Farnstädt: Pkw-Fahrer fährt 16-Jährigem über den Fuß und flüchtet

Farnstädt - Am Donnerstag ist es gegen 19:30 Uhr in der Eislebener Straße in Farnstädt zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen. Laut der Polizei soll ein 16-Jähriger auf dem Beifahrersitz, eines Pkw gesessen haben, welcher in der Bushaltestelle stand.

Als die 16-Jährige aus dem Fahrzeug aussteigen wollte um Freunde zu begrüßen, fuhr der Fahrer jedoch bereits los und dem Jugendlichen über den Fuß. Der Fahrer, ließ noch eine weitere 16-Jährige aus dem Auto aussteigen und flüchtete vom Tatort, so die Beamten. Die 16-Jährige wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen.