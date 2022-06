Ukrainische Geflüchtete: Vom Kriegsgebiet ins Schloss

Zingst/MZ - Die Sonne scheint von einem wolkenlosen Himmel. Sie beleuchtet die rötliche Fassade des Zingster Schlosses und den dazugehörigen weitläufigen Garten. Sehr schön sei es hier, attestiert Anna Shevchenko. Und friedlich, keine Bomben, keine Kämpfe. Anders als in ihrer Heimat in der Ostukraine, die die junge Frau nach dem Angriff russischer Truppen verlassen musste. Mit Freunden flüchtete sie an rumänische Grenze. Dort stiegen sie in einen von Merseburger Helfern organisierten Reisebus. Nach zwei Tagen Fahrt kamen sie am Dienstag in der Kreisstadt an. Für zwei Dutzend Ukrainer ging es von da weiter nach Zingst.

