Ukraine-Geflüchtete finden in Querfurter Kleingarten Abwechslung im Alltag

Querfurt/MZ - Die Sonne strahlt am Freitagnachmittag. Am Haus der Parzelle Nummer 110 beim Kleingartenverein „Einheit“ in der Querfurt stehen Campingstühle und Grill bereit. Doch erstmal gibt es noch was im Beet zu tun: Benedikt Hauer streut Komposterde zwischen junge Kohlrabipflanzen und Salat. Die beiden Frauen Olena und Lyuba verteilen den dunklen Dünger um die Pflänzchen. Der Boden, der lange nicht bewirtschaftet wurde, soll so etwas verbessert werden, sagt der Agraringenieur, der in Steigra lebt und arbeitet und derzeit sechs Ukrainerinnen in Querfurt im Alltag unterstützt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<